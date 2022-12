Premium Het beste van De Telegraaf

Wereldkerstcircus brengt zangeres en Van Gaal bij elkaar In Carré ontmoet Lenny Kuhr haar admiraal: 'Louis is een goed mens'

Met haar dochter en twee kleinkinderen, die in Israël wonen, ging Lenny Kuhr naar het Wereldkerstcircus in Carré. Daar liep de zangeres Louis van Gaal tegen het lijf. Ⓒ Wesley de Wit

Het Wereldkerstcircus in Koninklijk Theater Carré brengt niet alleen families, maar ook sterren bij elkaar – waaronder Lenny Kuhr en Louis van Gaal. Tijdens het WK voetbal bracht de zangeres in het tv-programma Even tot hier een prachtige ode aan de inmiddels voormalige bondscoach van Oranje. Maar ook oog in oog met ’admiraal van Gaal’ steekt Lenny haar bewondering niet onder stoelen of banken. „Het is een man waar je wat aan hebt.”