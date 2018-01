'Meghan Markle wil speechen op bruiloft'

Normaal gesproken spreekt de vader van de bruid tijdens het huwelijksfeest, maar volgens The Times wil de 73-jarige vader van Meghan liever niet in de spotlights staan. In zijn plaats zou Meghan graag een woordje willen doen om onder meer haar liefde voor Harry te betuigen en koningin Elizabeth en de rest van de koninklijke familie te bedanken.

Harry en Meghan trouwen op 19 mei in de kapel van Windsor Castle. Er worden ruim achthonderd gasten verwacht.