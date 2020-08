Lies Visschedijk speelt hoofdrol in nieuwe EO-serie

In de serie speelt de Soof-actrice samen met Guy Clemens de ouders van de 6-jarige Sam, die autistisch is. Het a-woord is gebaseerd op de Israëlische serie Yellow Peppers. Bij de totstandkoming van de Nederlandse serie spraken de makers met ervaringsdeskundigen om de serie door te vertalen naar de specifieke Nederlandse situatie. Ook in andere landen verschenen eigen versies.

Lies vindt het een bijzonder project. „Dat je zo verschillend bent en dat je soms zo weinig van elkaar begrijpt, is ook een bron van inspiratie. Het leert je om ook op een andere manier naar het leven te kijken. Ik denk dat je een leuker en mooier persoon wordt als je omgaat met iemand waar je weinig van begrijpt maar die je wel wil snappen.”