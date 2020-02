Heibel om ’drag queen’ Billy Porter in Sesamstraat

De acteur, die in de serie Pray Tell speelt, stelt tegenover Entertainment Tonight dat mensen die tegen zijn optreden zijn, er ook voor kunnen kiezen daar niet naar te kijken. Wel zegt hij het raar te vinden dat mensen zijn jurk meteen in verband brengen met „perverse duivelse seks”.

„Wat heeft een liedje zingen met een pinguïn te maken met wat ik in mijn slaapkamer doe”, zegt Porter over zijn optreden in de langlopende kindershow. „Het is interessant dat het altijd daarover gaat als mensen het over de LHBTQ-gemeenschap hebben – iedereen heeft het meteen over hoe we seks hebben. Blijf weg uit mijn slaapkamer, dat zijn je zaken niet.”

In de petitie noemen de initiatiefnemers Sesame Street „het nieuwste mainstream instituut dat kinderen wil seksualiseren met behulp van drag queens.” Ze roepen zender HBO op de uitzending met Porter te schrappen en te stoppen met „deze gevaarlijke invloeden op de jeugd van Amerika”.