Vanessa Bryant eert Kobe en dochter met profielfoto

Op de foto houdt Kobe zijn dochter Gianna vast. TMZ meldt dat de foto in 2016 is geschoten.

Bij de helikoptercrash afgelopen zondag in Los Angeles zijn alle acht passagiers en de piloot om het leven gekomen. Slecht zicht door mistig weer is mogelijk de oorzaak geweest van de crash. Ook was er mogelijk sprake van mechanische problemen. Momenteel wordt de crash onderzocht door experts van de National Transportation Safety Board en the Federal Aviation Administration.