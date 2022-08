Roxeanne zorgt voor bonje binnen Hazes-familie met optreden Beste Zangers

Zo vertelde Roxeanne dat ’de grootste klap’ kwam toen Rachel een boek schreef na het overlijden van haar vader. „Toen heb ik mijn moeder negen maanden niet bij me gehad. Juist op het moment dat je haar zo nodig hebt om te rouwen.” Roxeanne zegt een ’enorme knauw’ te hebben gehad doordat haar moeder haar in de steek zou hebben gelaten. „Je beschadigt iemand daar voor de rest van z’n leven mee. Ik ben een volwassen vrouw, maar kan moeilijk alleen slapen.”

Rachel herkent zich totaal niet in het verhaal van haar dochter. Ze schrijft op Instagram: „Vandaag heb ik de media laten weten dat ik vol verbazing kennis heb genomen van de uitspraken van Roxeanne. Bijzonder ook dat dit nooit eerder direct aan mij of aan anderen in onze/mijn naaste omgeving is gemeld, terwijl ik er vanuit ging dat binnen ons gezin alles bespreekbaar was.”

Rachel voegt daaraan toe: „Dat ik dit dan nu indirect via een programma te horen krijg vind ik onbegrijpelijk. Ik weet mij gelukkig gesteund door mensen die nog wel weten hoe het zit, getuige ook de vele lieve reacties die ik van iedereen heb gekregen.”

Reactie André

Ook Roxeanne’s broer André, die sinds zijn burn-out voornamelijk op de achtergrond is gebleven, reageert op het bericht van hun moeder. „Ma, met pijn in mijn hart en plaatsvervangende schaamte heb ik deze berichten vanuit het buitenland over je moeten lezen. Ik hoop oprecht dat je je niet gek laat maken door uitspraken van iemand die jou op alle mogelijke manieren klein probeert te krijgen.”

„Je hebt voor ons gezorgd en gevochten als een leeuwin toen wij klein waren en ik kan mij als een van jouw twee kinderen totaal niet vinden in de beweringen die over je gedaan zijn.”

André sluit vervolgens af met: „Ik ben dankbaar voor wat jij hebt weten te maken van onze rommelige jeugd en de prestatie die jij hebt geleverd door mij te maken wie ik nu ben. En van mij krijg je daar eeuwig respect voor terug.”