Zes keer op rij: S10 naar finale Eurovisie Songfestival

Ook Zwitserland, Armenië, IJsland, Litouwen, Portugal, Noorwegen, Griekenland, Oekraïne en Moldavië wisten het tot de finale te schoppen, komende zaterdag in Turijn.

Alleen Zweden en Oekraïne hebben een nog langere reeks finaleplaatsen behaald. Oekraïne plaatste zich dinsdagavond zelfs voor de zeventiende keer op rij voor de eindstrijd. Het land, dat sinds 2003 meedoet, miste daarmee nog geen enkele finale.

(Tekst gaat verder onder de video.)

Songfestivaldal

Zweden staat nu op tien en kan donderdag op elf komen. Israël en Cyprus stonden in de afgelopen zes jaar ook in de finale en kunnen bij een goed resultaat in de tweede halve finale op zeven komen.

Sinds Anouk Nederland in 2013 uit een diep Songfestivaldal hielp, wist alleen Trijntje Oosterhuis in 2015 de finale niet te halen. Daarvoor zette Nederland een recordlange reeks van acht gemiste finales op rij neer.

Sindsdien doet Nederland weer serieus mee, met als hoogtepunten de tweede plaats van The Common Linnets in 2014 en de winst van Duncan Laurence in 2019.