Waylon in tweede halve finale songfestival

Waylon vertegenwoordigt ons land in de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival. De loting was maandagmiddag in Lissabon, waar de 63e editie van het liedjesfestijn dit jaar plaatsvindt. De eerste halve finale is op dinsdag 8 mei en de tweede op donderdag 10 mei. De finale volgt op zaterdag 12 mei.