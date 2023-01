Premium Het beste van De Telegraaf

Filminterview Regisseur noemt The banshees of Inisherin ’een dieptrieste film’

Door Marco Weijers Kopieer naar clipboard

Colm (Brendan Gleeson) en Pádraic (Colin Farrell) in ’The banshees of Inisherin’. Ⓒ PR

Als eilandbewoner Colm (Brendan Gleeson) van de ene op de andere dag zijn vriendschap met Pádraic (Colin Farrell) opzegt, gelooft die laatste zijn oren niet. Zijn drinkebroer blijkt echter bloedserieus in Oscarkandidaat The banshees of Inisherin. „Eigenlijk een dieptrieste film”, stelt cineast Martin McDonagh in Venetië.