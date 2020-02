Carly Rae Jepsen cancelt concert door keelproblemen

Carly Rae Jepsen op 12 februari in Paradiso. Ⓒ ANP

Carly Rae Jepsen heeft zondagavond haar concert in het Duitse Hamburg moeten annuleren, omdat ze haar stem kwijt is. Dat laat de zangeres weten op haar Twitter. De Call Me Maybe-ster was deze week nog in de Amsterdamse Paradiso voor haar eerste Nederlandse clubshow ooit.