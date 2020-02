Einde aan The Crown: heeft Paleis vinger in de pap?

Zijn de Britse royals bang omlaag gehaald te worden door zesde seizoen The Crown? Ⓒ Hollandse Hoogte

Het einde van hitserie The Crown is aangekondigd. Niet na zes seizoenen, zoals het oorspronkelijke idee was, maar na het vijfde seizoen. Fans zijn verbaasd dat de succesvolle serie vroegtijdig stopt. Maar Britse media hebben wel een idee hoe dit opmerkelijke besluit tot stand is gekomen.