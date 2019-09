Expeditie Robinson-kijkers stomverbaasd over gedrag Rob Geus

De kijkers vragen zich af of de tv-kok het programma ooit wel gezien heeft, als hij niet beseft dat ze het moeten doen met wat ze hebben. Meerderen grappen dan ook dat Rob Geus ’ de mol’ is, refererend aan die andere kijkcijferhit, Wie is de Mol?.

Expeditie Robinson is vorige week weer begonnen op RTL4 nadat het jarenlang op RTL5 te zien was. Het heeft een meer prominente plek in de zondagavondprogrammering van RTL gekregen. Het wordt gepresenteerd door Nicolette Kluijveren Kaj Gorgels.