Overleven op zolderkamer van twintig vierkante meter Kunstenaar Rob Scholte (64): ’Mijn hele leven is volledig geamputeerd’

Door Harrie Nijen Twilhaar Kopieer naar clipboard

Nadat ze drie jaar geleden door de gemeente Den Helder uit hun woning waren gezet, wonen kunstenaar Rob Scholte en Lijsje Snijder nu op de zolderkamer van zijn moeder.

Overleven op amper twintig vierkante meter, in een zolderkamer met een geïmproviseerd bed – twee matrassen op de grond – en een klein keukentje zonder stromend water. Dat is al drie jaar het leven van kunstenaar Rob Scholte (64) en zijn vrouw Lijsje Snijder (46). Vrijwel al hun bezittingen zijn ze kwijt. De malaise is het resultaat van een jarenlang geschil met de gemeente Den Helder. „Het is de grootste kunstroof van de eeuw.”