’Advocaten slachtoffers Epstein willen prins Andrew aanklagen’

Tientallen vrouwen die misbruikt zouden zijn door veroordeelde pedofiel Jeffrey Epstein staan op het punt om een compensatiedeal te sluiten, vanuit de nalatenschap van de miljardair. Onder hen is ook Virginia Roberts, de vrouw die prins Andrew ervan beschuldigd driemaal seks met haar te hebben gehad, waaronder eenmaal toen zij 17 was en minderjarig. De compensatie zou naar verwachting miljoenen ponden bedragen.

In de rechtbankdocumenten is dan ook te lezen dat elke schikking die getroffen wordt, andere ’bepaalde individuen’ niet vrijstelt van enige mogelijke aansprakelijkheid. In een mail, die door The Sun als ’explosief’ wordt omschreven, specificeert advocaat David Boies deze individuen: ’Prins Andrew of anderen aan wie onze cliënten zijn verhandeld’. „We hebben afgesproken dat we doorgaan met het proces van claims.”

Ghislaine Maxwell

De beheerders van de erfenis van Jeffrey Epstein, Richard Kahn en Darren Indyke zouden in de deal wel immuniteit bepleiten voor vermeende hoerenmadam Ghislaine Maxwell. De compensatie voor de slachtoffers is dan ook namens haar.

Zij wordt in een losstaande zaak al aangeklaagd door Virginia Roberts, die haar beschuldigd van laster. Maxwell zou haar woordvoerder hebben geïnstrueerd om Roberts als een leugenaar neer te zetten. Rechtbankdocumententatie uit die zaak wees uit dat Roberts’ advocaten geloven dat Maxwell via een geheim e-mailaccount communiceerde. Zij zouden de rechtbank dan ook gevraagd hebben haar te dwingen gegevens van dit e-mailaccount openbaar te maken.