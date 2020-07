Dramaserie over coronavaccin in de maak

De nog titelloze show moet een miniserie worden en zal een gedramatiseerde versie zijn van het verhaal in het boek, dat gaat over de bedrijven die bij het onderzoek naar een vaccin betrokken zijn, de wetenschap erachter en de uitdagingen die het verspreiden van het vaccin met zich meebrengt.

McKay werd bekend met comedy’s als de Anchorman-films en serie Eastbound & Down. In de afgelopen jaren schreef en regisseerde hij films The Big Short, over de financiële crisis van 2007 en 2008, en Vice, een biopic over Dick Cheney. Beide projecten leverden hem verschillende Oscarnominaties op. Hij mocht het beeldje één keer in ontvangst nemen, voor het script van The Big Short.