Ozzy Osbourne onherkenbaar zonder zijn zwarte lokken

Ozzy Osbourne Ⓒ Getty Images

Ozzy Osbourne is voor het eerst in maanden weer in het openbaar gespot. Een fotograaf legde de inmiddels 71-jarige rocker vast terwijl hij in een auto zat in Los Angeles. Opvallend genoeg was zijn kenmerkende zwarte haar verdwenen en loopt Ozzy nu rond met grijze lokken.