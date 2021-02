Podia lopen verder vast op nieuwe routekaart

De routekaart laat aanzienlijk minder bezoekers toe dan de vorige routekaart in de fase Waakzaam (het laagste besmettingsniveau). Gabbi Mesters, directeur van de Vereniging voor Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD): „Het lijkt erop alsof het podiumkunsten seizoen 2020/2021 door het kabinet al is opgegeven. Wij zijn onaangenaam verrast dat het aantal bezoekers wordt gemaximeerd op 100 en het loslaten van het 1,5 meter protocol in de routekaart. Voor bijvoorbeeld het Concertgebouw in Amsterdam betekent dit per voorstelling 250 bezoekers minder.”

Onder de theaters leefde de verwachting dat in 2021 het culturele leven weer zou kunnen worden opgepakt. Het lijkt er nu echter op dat 2021 nog wel eens een nog slechter jaar zou kunnen worden dan 2020. Terwijl de VSCD-podia in 2019 nog een recordaantal van 12,3 miljoen bezoeken telde, daalde dat afgelopen jaar met 63% naar 4,9 miljoen.

Samen met de Taksforce Culturele en Creatieve sector pleit de VSCD nu voor een maximale bezoekcapaciteit per gebouw op basis van de anderhalve meter norm, met daarnaast voor elke zaal heldere placeringsnormen. De VSCD roept het kabinet op om met meer durf en creativiteit de exit strategie in te vullen, door gebruik van bijvoorbeeld sneltesten.