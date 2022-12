Premium Het beste van De Telegraaf

Koppel uit Married at first sight nog steeds dolverliefd Sonny en Dylan gaan ’springend door het leven’

Door Patricia Cortie Kopieer naar clipboard

Ⓒ foto Feriet Tunc

Miljoenen kijkers waren dit jaar getuige van hun huwelijk. Nog altijd zijn Sonny en Dylan, die elkaar voor het eerst ontmoetten bij het altaar in Married at first sight (Mafs), heel gelukkig getrouwd. „Wij hebben nooit ruzie.”