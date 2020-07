Album Kanye West komt vrijdag uit

Het is nog maar de vraag of Kanye’s plaat echt vrijdag wordt gelanceerd. In het verleden stelde hij releases vaker op het allerlaatste moment uit omdat hij nog niet tevreden was.

Kanye’s laatste album Jesus is King kwam vorig jaar oktober uit. Twee maanden later bracht Kanye ook een plaat uit met het koor van zijn muzikale ’kerkdienst’ Sunday Service.