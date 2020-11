Martijn Krabbé positief getest op corona

„Het is een verrassing met natuurlijk een bijsmaak”, vertelt Ten Brink aan RTL Boulevard over zijn nieuwe klus. „Martijn Krabbé is positief getest en zit nu thuis.” Lang nadenken over of hij Merry Little Christmas wel wilde presenteren hoefde hij niet. „Ik werd gedwongen!”, lacht hij. „Ik was wel met een paar andere dingen bezig, maar goed, dat wurm je er tussen.”

RTL laat weten dat het goed gaat met Krabbé en hij voorlopig in quarantaine zit.