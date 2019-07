BN’ers vol goede moed naar dag twee Nijmeegse Vierdaagse

Jamai Loman gaf dinsdagochtend het startschot voor de 103e editie van de Vierdaagse en ging daarna zelf in de stoet lopers op. Hij heeft 50 kilometer gelopen en dat is hem „niet meegevallen en niet tegengevallen”, zei de zanger na afloop in zijn Instagram Stories. „We zijn klaar voor de tweede dag morgen!” Onderweg kwam Jamai nog iemand op klompen tegen. „Respect”, schreef de zanger bij het filmpje. Jamai loopt de Vierdaagse voor het eerst en hij doet het om geld op te halen voor zijn Stichting Overwinnaars.

Dionne Stax, die voor de elfde keer meedoet, is ook fluitend de 50 kilometer doorgekomen. Voor haar is de Vierdaagse een beetje als thuiskomen. „Vooral vanwege de voorspelbaarheid van het evenement”, zegt Dionne tegen De Gelderlander. „We hebben allemaal drukke levens. Ik vind het erg fijn om daar even uit te stappen en te belanden in een wandelwereld waarin alles altijd zo hetzelfde blijft. Ieder jaar passeer je dezelfde plaatsen, staan dezelfde bandjes langs de route en feesten we na aankomst op dezelfde plek op de Wedren. Dat is voor mij de charme van dit evenement.” Na afloop heeft de presentatrice genoten van een welverdiend biertje, zo was te zien op haar Instagram Stories.

Cookiemonster

Ook NPO Radio 2-dj Frank van ’t Hof heeft zonder zichtbare moeite 50 kilometer gelopen. Bepakt en beladen met opnameapparatuur ging de dj op pad. Zijn avonturen - zoals toen Frank onderweg gezelschap kreeg van een levensgrote cookiemonster- waren te volgen via een livestream die hij zelf filmde. „Eerste dagje zit erop, eerste 50 kilometer zijn gelopen, nog 150 kilometer te gaan”, zegt Frank na afloop laconiek. Hij loopt de vierdaagse voor stichting ALS.

Oranjegek Johan Vlemmix heeft de eerste dag gehaald, maar hem heeft het wel enige moeite gekost. Hij moest dinsdag zijn pijn verbijten omdat hij met kapotte knieën is gaan lopen. Vlemmix is net 60 en loopt daarom 30 kilometer. De kapotte knieën heeft de mediapersoonlijkheid overgehouden aan een ongelukje in zijn fontein, vertelt hij aan het AD. „Ik heb thuis een fontein waarin ik van die ballen uit de ballenbak had gedaan. Ik ben daar van anderhalve meter hoogte ingesprongen en dacht dat die ballen mij wel zouden opvangen. Maar in zo’n kinderspeelparadijs hebben ze onder die ballen een kussen liggen, dat wist ik niet. Krak, zeiden de knieën. Ik hoorde ze knallen.”

Sleutelbeen

Aan het einde van de dag plaatste Vlemmix op Instagram een ontspannen foto van zichzelf in bad. „Een geslaagde eerste wandeldag van de #4daagse, nu de benen laten weken in mijn badje thuis, morgenochtend vroeg weer naar Nijmegen voor dag 2”, schrijft hij bij de foto.

Wie wel moet afhaken van het wandelevenement is Bert van der Lans, de man die het langst meeloopt van alle Vierdaagsewandelaars. De 87-jarige man brak zijn sleutelbeen na de finish en kan niet meer meedoen. Er zijn nu in totaal 44.041 deelnemers over, die woensdag op pad gaan voor de tweede dag door het Land van Maas en Waal.