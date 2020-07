Producenten bevestigen: uitreiking Emmy’s virtueel

Vanwege het coronavirus is het volgens de organisatie onverantwoord een grootse ceremonie te organiseren. „Zoals jullie vast al geraden hadden, gaan we jullie niet vragen om op 20 september naar het Microsoft Theatre midden in Los Angeles te komen”, staat in de brief.

De genomineerden worden vanuit huis, of een andere locatie naar hun keuze, gefilmd. „We gaan ervoor zorgen dat jullie er prachtig uitzien.”

De presentatie van de 72e uitreiking is in handen van talkshowhost Jimmy Kimmel. Dinsdag werden de genomineerden voor de Emmy’s bekendgemaakt. De HBO-miniserie Watchmen is met 26 nominaties de grootste kanshebber.