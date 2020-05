Chimène van Oosterhout reageert op solotour Marga Scheide

Chimène haalt ook weer even aan waarom ze vond dat een tournee met Luv eigenlijk niet meer kon; ze hadden immers al een paar keer de agenda leeg moeten vegen door de ziekte van José. „En als je dan voor de derde keer een nieuwe Luv moet maken, terwijl José toch echt wel Luv is... Ja, als je José ziet, denk je ook aan Luv”, vertelt ze bij Shownieuws.

Maar dat Marga Scheide hun geplande tour door België met de Belgische komediant Jan Cattrijsse dan alleen zou doen, had ze niet zien aankomen. Ze reageert dan ook gelaten: „Toen heeft het management ons meegedeeld dat Marga dat solo gaat doen. Dus die gaat door België, ja. Met de komediant.”

Volgens haar is na de breuk ieder zijn weg gegaan en heeft ze geen contact meer gehad met Marga. „Ze zit veel in het buitenland, op Ibiza.” José spreekt Chimène nog wel eens. „Omdat ze niet helemaal gezond is, we kijken hoe het allemaal loopt.”

Chimène was bij het nieuwe Luv de vervangster van Patty Brard. In februari gooide de groep echter de handdoek in de ring, nadat José Hoebee maar bleef kampen met gezondheidsklachten en Patricia Paay, zoals Privé wist te onthullen, weigerde haar te vervangen. Of er nu alsnog een goed afscheid komt met het nieuwe Luv? „We zouden nog een keer een afscheid gaan doen, dus of er nog contact komt na corona? Op 1 juni gaan de restaurants weer open, dus dan kunnen we op anderhalve meter nog even groeten.”