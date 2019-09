Fan zwaait prins Harry uit in Amsterdam

Mansoor zag op internet dat de prins in haar stad was, bedacht zich geen moment en sprong op haar fiets. Ze stuurde al eerder cadeaus voor het jongetje naar Buckingham Palace. „Een rompertje van de Zeeman van 3 euro en eenzelfde Nijntje-lepel en letter A.” Ze ontving hiervoor ook bedankbrieven, die ze bij zich had in een mapje. „Nu weten ze wie ik ben. Als Archie een jaar wordt, stuur ik misschien nog wel iets.”

De vrouw is er helemaal ondersteboven van dat ze Harry in levende lijve heeft ontmoet. „Ik vond het echt fantastisch. Het was echt een gok en ik stond te trillen op mijn benen.”