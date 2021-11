Gordon op tijd terug uit Zuid-Afrika voor finale K2 zoekt K3

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

Gordon woont zaterdagavond gewoon de finale bij van de talentenjacht K2 zoekt K3. De zanger, die in de jury zit van het programma, was afgelopen week in Zuid-Afrika maar is al voor het vrijdag ingestelde vliegverbod terug. Dat laat een woordvoerster van Talpa vrijdag desgevraagd weten.