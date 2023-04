Famke Louise na comeback op podium: ’Ik ben zo emotioneel’

„Ik had nooit verwacht dat na een break van 3 jaar ivm Corona en zwangerschap ik op deze manier verwelkomd zou worden en ik ben er nog steeds emotioneel van”, schrijft de zangeres op Instagram bij een aantal beelden van het optreden. „Ik heb dit zo erg gemist WOW!!!! Ik weet dat alles een opbouw nodig heeft maar dit is voor mij al een fantastisch begin en ik kan niet wachten op MEER en wat de toekomst mij opnieuw gaat brengen.”

In januari bracht Famke Louise voor het eerst in lange tijd weer nieuwe muziek uit. Dat was een jaar nadat de zangeres, die in 2017 doorbrak met haar hit Op Me Monnie, moeder was geworden van een zoontje.