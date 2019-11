Op deze eigenaardige manier kiest Charlize Theron haar rollen

Volgens de actrice gebeurt er iets puurs als ze het script voor een eventuele nieuwe rol leest. „Er klikt dan gewoon iets. Er gaat niet per se een knop om waardoor je denkt: ’Ik moet dit doen’. Vaak heb ik zoiets van ’what the f*ck? Dit is eng, hier weet ik niks van af.’ Dan kan je niet meer ophouden om eraan te denken”, zegt Theron. „De angst stuurt het echt aan. Ik ben dol op dat gevoel. De meeste rollen heb ik ook op die manier aangenomen”, vertelt de Oscarwinnares.

Tegenwoordig komt er echter ook een ander aspect aan de orde bij het kiezen van een rol. „Nu ik kinderen heb, komt ook het logistieke aspect aan bod. Waar wordt er gefilmd en wat betekent dat voor mijn familie”, aldus de moeder van twee.