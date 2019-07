’Verliefde Angelina Jolie zorgt voor problemen in relatie bodyguard’

Angelina en haar nieuwe crush leerden elkaar kennen op de set van Those Who Wish Me Dead, waar hij ingehuurd werd om haar bij te staan. „Hij was haar boodschappenjongen, haar chauffeur, haar gezelschap, eigenlijk haar alles”, zo vertelt een bron aan National Enquirer.

De actrice zou inmiddels helemaal hoteldebotel verliefd op hem zijn. „Ze waren de hele tijd samen. Zodra hij in de buurt was, gedroeg ze zich als een verliefde puber. Ze sprak over hem alsof hij haar wereld is.”

Er is één vrouw die haar nieuwe liefdesgeluk nog in de weg staat: zijn vriendin. De vrouw vertrouwt de actrice voor geen meter en houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Volgens de bron verscheen er opeens een blonde vrouw op de filmset die de handelingen van haar man „als een havik” volgde. „Ze kwam onaangekondigd op de set en hield Angelina en de bodyguard in de gaten. Maar welke vrouw zou dat niet doen? Angie is een flirt!”

Naar verluidt heeft Angelina na de komst van de vriendin zitten „snikken in haar trailer.”