Irene Moors neemt afscheid van nóg een bekende

Door Evert Santegoeds

Ⓒ ANP/HH

Ontstond er kort geleden nog wat opwinding in de media nadat Irene Moors (55) had herhaald dat voor haar ’het boek Carlo is gesloten’, nu wordt duidelijk dat ze afscheid heeft genomen van nóg een oude bekende uit het Life & Cooking-tijdperk, en later Life4You.