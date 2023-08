Frans Bauer: ’Mijn zomer kan niet meer stuk!’

Vanuit Brabant vertrokken de Bauers richting Schiphol met zoons Christiaan (22), Jan (20), Frans Junior (18) en Lucas (14). Plus de vriendinnen van Christiaan en Frans jr.: Kim en Amy.

Klein ventje

Vader Frans: „Ons gezin is steeds groter aan het worden: we waren dit keer met zijn achten. Ik heb tijdens deze trip zo vaak tegen Mariska gezegd, hoe fijn ik het vind dat we allemaal bij elkaar zijn. We kwamen al in Meloneras op Gran Canaria toen Chris nog een klein ventje was. Nu komt ook gezellig de aanhang mee. Hoe meer, hoe beter. Dit hadden we begin vorig jaar niet bedacht toen Mariska werd getroffen door een herseninfarct. Kijk hoe we er nu bijzitten samen. Hier kan geen geld tegenop: dit geluk is rijkdom. Wij houden van Amy en Kim net zoveel als van onze eigen kinderen. Ze draaien al een tijdje mee in het gezin en helpen ook thuis mee, omdat Maris niet alles meer kan. Omdat je zo close met elkaar bent, wordt het eigen. Hopelijk mogen de jongens en zij nog heel lang gelukkig met elkaar blijven.”

De Bauers zoeken verkoeling in het zwembad. Ⓒ Instagram

Niet alleen op persoonlijk vlak gaat het goed met Frans, ook zijn nieuwe single Naar de playa scoort bij de fans. „Als ik het tijdens optredens zing, gaat iedereen uit zijn dak. Dit nummer heb ik samen met Emile Hartkamp gemaakt. Ik ben blij en trots dat we weer samenwerken. Mijn zomer kan niet meer stuk!”

De basis

Net geland op Schiphol, moest Frans alweer aan de bak. „Ik ben terug naar de basis, want ik maak voor AvroTros een mooi programma: Frans Bauer - Een leven zonder letters. De opnamen zijn op de kermis in Den Bosch en Ik loop mee met twaalf mensen die laaggeletterd zijn. Zo hoop ik te ontdekken met welke moeilijkheden ze in het dagelijkse leven moeten dealen en probeer ik ze te helpen om het vertrouwen in zichzelf terug te vinden.”