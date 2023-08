Sven Kramer en Naomi van As vieren eerste verjaardag zoontje Dexx

Kramer, Van As en hun twee kinderen zijn momenteel op vakantie in Verbier, een plaats in de Zwitserse Alpen. De voormalig tophockeyster stond woensdag al stil bij de aanstaande verjaardag van haar zoon. „Laatste dag als baby. Morgen 1 jaar”, schreef ze bij een foto waarop ze Dexx vasthoudt.

Ook Kae, het 4-jarige dochtertje van Kramer en Van As heeft zich voorbereid op de eerste verjaardag van haar kleine broertje. Zij heeft ballonnen voor hem opgeblazen, een tekening gemaakt en een kaart voor hem geschreven. „En de 1 verkeerd om”, aldus Van As, bij een foto van de cadeautjes voor haar jongste kind.