Prins William rouwt om vriend die omkwam bij vliegtuigcrash

De prins van Wales herdenkt het tweetal in een tweedelige tweet. „Gisteren verloor ik een vriend die zijn hele leven gewijd heeft aan het beschermen van de wilde dieren in een aantal van Oost-Afrika’s grootste natuurparken. Mijn gedachten zijn bij Marks vrouw, familie en collega’s die iemand zijn verloren van wie we allemaal hielden”, schrijft prins William die het bericht afsluit met ’W’.

Voor zowel prins William als zijn vrouw prinses Catherine is het gebruikelijk om een persoonlijk bericht af te sluiten met hun eerste initiaal. Hoe het ongeluk boven Tsavo National Park heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.