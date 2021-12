Premium Het beste van De Telegraaf

Filmrecensie ’Spider-Man: No way home’ vernuftig web vol intriges

— Wat: actie, avontuur — Regie: Jon Watts — Met: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch

Door Eric le Duc Kopieer naar clipboard

Spider-Man (Tom Holland) maakt zich op voor een gevecht met zijn oude vijand Doc Oc in ’Far from home’. Ⓒ Foto PR

Lang was de release van een volgende Spider-Man onzeker. In 2019 ontstond in Hollywood ruzie over de toekomst van de webschietende buurtregisseur. Sony (dat de filmrechten van Spider-Man bezit) en Disney (dat de spinnenman soms leent voor zijn superheldenuniversum) botsten fors over – uiteraard – geld. Gesteund door een Twitter-offensief van de fans (#SaveSpiderman) kreeg hoofdrolspeler Tom Holland beide partijen weer aan tafel, waardoor we nu alsnog kunnen genieten van een nieuw avontuur: No way home.