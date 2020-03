Ook Rolf Sanchez 'studio in' met Kris Kross Amsterdam

„Ik zit nu in de Cruise Control Recording Studio’s in Amsterdam, en ik ben - op gepaste afstand - aan een plaat aan het werken in samenwerking met Kris Kross Amsterdam”, zo onthulde Rolf. Volgens hem wordt het een liedje dat de typische „Kris Kross-sound” heeft. Wanneer het nummer uitkomt, is nog niet duidelijk.

Kris Kross Amsterdam heeft de smaak wat betreft samenwerkingen met Nederlandse artiesten de laatste tijd goed te pakken. Eerder maakte het dj-trio al nummers met Nielson, Maan, Tabitha, Bizzey, Kraantje Pappie, Tino Martin en Emma Heesters.