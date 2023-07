Henny Huisman gek van vergelijkingen met Olof uit B&B vol liefde

Veel kijkers deelden de afgelopen weken op sociale media dat ze vinden dat Huisman en Olof op elkaar lijken. De presentator wordt er ook zelf op aangesproken. „Ik heb nog nooit B&B vol liefde (niet mijn smaak, dat is wat anders dan smakeloos) gezien maar ze beginnen er wel over tegen mij.”

Huisman plaatst ook twee foto’s van hem en de deelnemer en vraagt zijn volgers of ook zij de gelijkenissen zien. „Wat vinden jullie?”

Nieuwe liefde

In B&B vol liefde gaan Nederlandse bed-and-breakfasteigenaren op zoek naar een nieuwe liefde. Kandidaten reizen naar hen toe om met ze te daten en te helpen in hun bed and breakfast. Olof hoopt het hart van Marian, die in Portugal een bedrijf runt, te veroveren.

Het populaire programma is op werkdagen te zien op RTL 4 en vooruit te kijken op Videoland.