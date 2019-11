Licht in donkere dagen

Op veel plaatsen gaan de lampjes aan en worden straten en pleinen alvast in een sfeervolle wintergloed gehuld.

Amsterdam ontregeld

De achtste editie van het Amsterdam Light Festival is gisteren van start gegaan. Er is een nieuwe route uitgezet, voornamelijk door het oostelijke deel van het centrum. Varend, fietsend of wandelend kun je een route afleggen langs bijzondere lichtkunstwerken. Thema van dit jaar is ’Disrupt!’ oftewel: ontregel. Twintig gevestigde en opkomende kunstenaars uit zestien landen zijn geselecteerd om Amsterdam wakker te schudden met hun ontregelende kunstwerk. Sommigen transformeren met hun kunstwerk de bestaande architectuur in de stad, terwijl anderen juist het effect laten zien dat wij als mens hebben op de natuur en het klimaat. In vijf stadsverhalen kijken we ook naar ontregelende gebeurtenissen in de stad: van kraakacties, grootschalige herontwikkeling van de stad, oorlog en rellen.

Info of tour boeken: amsterdamlightfestival.com

Scrooge in Deventer

Koekstad Deventer is natuurlijk vooral bekend om het winterse Dickens-festijn, dit jaar in het weekend van 14 en 15 december. Maar een metershoge, verlichte Scrooge - de gierigaard uit Dickens’ A Christmas Carol - staat al op de Brink te shinen, als een van de acht lichtfiguren die vanavond worden ontstoken tijdens de extra koopavond - niet geschikt voor schrapers!

Een wandeling voert langs onder meer een enorme beer, een gigantisch hert en een kolossale kerstboom, alle opgebouwd uit honderden lampjes. De route is ook met een bus af te leggen. Voor de Deventer shoppingnight is vanavond bovendien een complete markt opgebouwd. Tussen alle spektakel zijn er ook nog eens volop zangkoren, jongleurs, muzikanten én de Gele Verhalenbus te vinden.

Wintervuurwerk

De donkere decembermaand wordt in badplaats Scheveningen elke zondagavond opgefleurd met winters siervuurwerk. Nee, geen torenhoge brandende houtstapels, maar een intieme show met pijlen en fonkelende fonteinen. De shows zijn gratis te bezichtingen vanaf het strand en de boulevard. De sterrenregens gaan de lucht in ter hoogte van het Kurhaus. Het vuurwerkfestival gaat uiteraard alleen door als de weersomstandigheden het toelaten.

Magisch Maastricht

Vanaf vandaag is de hoofdstad van Limburg nog sfeervoller dan normaal, als Magisch Maastricht de poorten opent. Op het Vrijthof is een grote overdekte schaatsbaan van 900 m2, in een winters decor met kerstmarkt, carrousel en reuzenrad. De kerstman zelf is er pas vanaf 6 december, als de Sint is vertrokken; dan neemt hij zijn intrek in het Huis van de Kerstman, nadat hij feestelijk in een sprookjesachtige optocht is ingehaald vanaf het station.

In de Sint Servaasbasiliek gelegen aan het plein kunnen bezoekers een ’bougie’ (kaarsje) opsteken, een fluistertocht maken en een expositie van kerststallen bekijken - inclusief een levensgrote stal. Op allerlei plaatsen is het genieten van het goede leven, van de poffertjeskraam tot de Dickens-glühweinbar, of de Wildstuben met kaasfondue.

Vanaf half december wordt Magisch Maastricht nog eens opgeluisterd met gratis concerten van onder anderen de koningin van het Limburgse lied Beppie Kraft, Emma Heesters en Glennis Grace.

bezoekmaastricht.nl of magischmaastrichtophetvrijthof.nl