Schoonvader Dennis Verbaas verbrandt zijn hand

„Mijn hand is behoorlijk verbrand. Dat betekent dat ik geen handen kan schudden”, aldus de sultan. Hij was een maaltijd aan het bereiden voor zijn zoons toen het misging. Voor een moslim is het aanbieden van een linkerhand - de onreine hand - geen optie, voegde de schoonvader van Dennis Verbaas er aan toe. „Het is onbeleefd om mensen met mijn linkerhand te begroeten. Ik hoop dat iedereen dat begrijpt”, aldus de verklaring van de sultan.

Ibrahim, wiens dochter prinses Aminah afgelopen zomer met de oud-voetballer uit Lisse trouwde, komt deze week wel naar het Thaipusam festival van de Tamil-gemeenschap in Johor. „Ik wil de mensen niet teleurstellen”, zei de sultan. Alleen zal hij daar dus geen handen schudden.