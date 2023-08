Spaanse zanger Jose Luis Perales ontkent op sociale media eigen dood

In het filmpje, dat hij heeft opgenomen in Londen, bedankt hij alle fans en vrienden voor alle bezorgde berichten die hij maandag na de eerste publicaties over zijn vermeende dood had ontvangen. Perales zegt diep ontroerd te zijn door alle liefde en warmte die hij mocht ontvangen nadat het fake news naar buiten kwam.

Het is nog niet duidelijk wat er mis ging met het bekendmaken van het nieuws. Perales heeft in zijn leven meer dan twintig platen opgenomen, waarvan tientallen miljoenen exemplaren over de toonbank zijn gegaan.