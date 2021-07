Ongekend eerbetoon Vera Lynn kost 25 miljoen euro

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de zij degene die het moreel van de troepen op peil hield en met nummers als Land of Hope and Glory, We’ll Meet Again en The White Cliffs of Dover onvergetelijke successen boekte die tot de dag van vandaag deel uitmaken van het Britse nationaal geheugen. Vera Lynn raakte het hart van miljoenen mensen van over de hele wereld.

Een monument, in Dover, is dus op zijn plaats en een en ander wordt groots aangepakt. Onder anderen Sir Paul McCartney, zangeres Katherine Jenkins en actrice Joanna Lumley hebben plaatsgenomen in het comité van aanbeveling dat Lynn wil gaan eren.

Het is de bedoeling dat in Dover, bij de witte kliffen, een park wordt aangelegd dat haar naam draagt. Op de herdenkingsplaats komt een standbeeld van de zangeres, gemaakt door kunstenaar Paul Day, en een amfitheater – met uitzicht op het Kanaal – dat plaats biedt aan maar liefst 3500 mensen. Ook wordt er een Vera Lynn-museum gebouwd, evenals een bezoekerscentrum, een restaurant, een koffiehuis en een souvenirwinkel.

(Tekst gaat verder onder de foto.)

Bij de krijtrotsen van Dover zal er een park worden gebouwd dat de naam draagt van de zangeres. Ⓒ Dover District Council

Ondertussen probeert men in de regio van Dover het benodigde geld op te halen bij sponsors, donateurs en instanties. De Vera Lynn-stichting zou al hebben toegezegd drie miljoen bij te dragen. In de prospectus wordt gerept van „een uiting van dankbaarheid van een natie aan een dame die zo veel heeft betekend voor de levens van talloze mensen. Een monument van dank en een eerbetoon aan een icoon uit de twintigste eeuw.”

In april volgend jaar moeten de knopen worden doorgehakt. De bouw en aanleg zouden dan in augustus kunnen beginnen om in maart 2023 te worden afgerond. De eerste grote muzikale productie zou dan in mei 2024 te zien moeten zijn. Wellicht een musical over Dame Vera Lynn, met uiteraard veel van haar legendarische muziek.