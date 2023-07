Jonah Hill beticht van geestelijke mishandeling

Jonah Hill zou emotioneel manipulatief, paranoïde en veeleisend zijn, dat valt op te maken uit de chatberichten die zijn ex-parner, surfinstructrice Sarah Brady deelt op Instagram.

Brady en Hill waren een jaar samen, tot de relatie vorig jaar oktober strandde. In die periode bleek Hill haar geregeld dwingende berichten te sturen waarin hij haar onder meer opdroeg geen foto’s meer online te delen in een wetsuit. Ook mocht ze niet meer surfen met mannen.

Narcist

Brady laat in een reactie weten dat ze de acteur niet per definitie "een verschrikkelijk persoon" vindt, maar ze noemt hem wel een ’vrouwenhatende narcist’. Na de breuk had ze de hulp van dierbaren en specialisten nodig om haar leven weer te leiden: „Zonder schuldgevoelens, schaamte en zelfveroordeling voor kleine dingen als surfen in een wetsuit.”

Hill (39) heeft inmiddels een relatie met Olivia Millar. Begin juni werd hij voor het eerst vader.