Tv-tips: volop kijkplezier tijdens de kerstdagen

Vrijdag 24 december

De slag om de Schelde

20.33 uur, NPO 1

Na een zomerrelease die meer dan een half miljoen bezoekers trok en een internationaal debuut op Netflix is De slag om de Schelde (2020) van Matthijs van Heijningen op kerstavond voor het eerst op televisie te zien. Zijn ambitieuze en uiterst filmische mozaïekvertelling volgt een Britse vliegenier (Jamie Flatters), een Zeeuwse doktersdochter (Susan Radder) en een ’foute’ Nederlander (Gijs Blom) in Duitse dienst. Hun levens schampen tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog op dramatische wijze langs elkaar.

The hobbit: An unexpected journey

20.30 uur, RTL 7

Na het succes van The lord of the rings verfilmde regisseur Peter Jackson ook The hobbit van J.R.R. Tolkien. Aangespoord door tovenaar Gandalf (Ian McKellen) sluit de hobbit Bilbo (Martin Freeman) zich in An unexpected journey (2012) aan bij de dertien dwergen die aan zijn deur kloppen. Zij willen hun stad én hun goudschat terug die jaren eerder ten prooi aan de draak Smaug vielen. Hun avontuurlijke onderneming leverde opnieuw een trilogie op waarvan het tweede en derde deel op 25 en 26 december worden uitgezonden.

Wijnen en winkelen

Vrijdag, 20.30 uur, SBS6

De Meilandjes komen ook dit jaar weer met een kerstspecial van Chateau Meiland. Martien is helemaal in zijn nopjes: een van zijn dromen wordt werkelijkheid. Samen met de familie reist hij naar de kerstmarkt van het Franse Straatsburg. Het wordt een trip vol glühwein en kerstshoppen. Het gezin, afgelopen jaar uitgebreid met een tweede kleindochter voor Erica en Martien, blijft hoop houden op sneeuw voor extra feestelijkheid.

Into the woods

22.40 uur, Net 5

Roodkapje, Assepoester en Rapunzel gaan los in het bos in Into the woods (2014). De filmmusical met muziek en liedteksten van de onlangs overleden Stephen Sondheim is zowel een feest van herkenning als een woud van vervreemding. Want juist als alle verhalen goed af lijken te lopen, maakt een woedende reuzin een einde aan alle zoetsappigheid. Goed en kwaad blijken niet zo gemakkelijk te scheiden als de meeste sprookjes ons doen geloven. Met glansrollen van Anna Kendrick, Meryl Streep en Emily Blunt, en met Johnny Depp als de grote boze wolf.

Zaterdag 25 december

Home alone

18.20 uur, Net 5

Home alone (1990) hoort bij kerst zoals kaarsjes en ballen. Ook dit jaar maken Kevin McCallister (Macaulay Culkin) en de inbrekers Harry (Joe Pesci) en Marv (Daniel Stern) elkaar het leven zuur. Nadat Kevins ouders hun achtjarige zoon per ongeluk thuis hebben achtergelaten, ontpopt het ventje zich in deze komedie van Chris Columbus tot een bijna onfeilbaar anti-inbraaksysteem. Slapstick van de bovenste plank waarin de boeven hun vet krijgen met behulp van een heggenschaar, een strijkijzer en een tarantula.

Knapperend kerstvuurtje

18.30 uur, SBS6

Een ludieke actie: SBS6 heeft dit jaar een deel van de zender leeggeruimd om de kijker te trakteren op een knapperend kerstvuurtje, vergezeld van muziek van Sky Radio. Vier uur lang kan in de vlammen worden gestaard of de haard op de achtergrond worden aangezet. Het doel is dat mensen meer op elkaar afstemmen in plaats van doelloos voor de buis hangen. De andere feestdagen is wel een programmering opgetuigd.

Feestdagen zonder geliefde

19.18 uur, NPO 2

Het programma Ik mis je staat dezer dagen in het teken van mensen die zonder een zeer geliefd persoon onder de boom zitten. Zoals Mascha Peers en haar twee kinderen die hun echtgenoot en vader moeten missen. „Joost was dol op kerst. Hij wilde zijn laatste kerst met ons nog zó graag vieren. Dus dat hebben we gedaan. Met de hele familie en alles erop en eraan”, vertelt Mascha. Voor haar is december een rare, emotionele maand. Tegelijkertijd vindt zij het ook bijzonder om met haar kinderen weer de kerstboom te versieren, de film Home alone te kijken en kerstkoekjes te bakken. „Zodat we samen aan papa kunnen denken.”

Verdrietig is ook het verhaal van Ruud Vorsterman. Zijn vrouw Marijke en hij hebben een lang en harmonieus huwelijk. Dan krijgt Marijke borstkanker en een lang traject van behandelingen volgt. De twee steken geen energie in iets wat ze niet kunnen veranderen, maar vieren het leven. Tot op het laatst. Nadat Marijke in 2018 overlijdt, blijft Ruud van het leven genieten. In gedachten is Marijke nog steeds bij hem, ook tijdens de kerstdagen. „Ik bestel een heerlijk kerstmenu en maak dat thuis af. Ik trek mijn nette pak aan, doe mijn strik om en zet haar foto naast me op tafel.”

Behalve de uitzending op eerste kerstdag ’s avonds zijn er zaterdag en zondag nog twee afleveringen van Ik mis je te zien, beide om 08.55 uur.

All you need is love

20.00 uur, RTL4

De jaarlijkse kerstshow van All you need is love (2018) vormt het begin- én eindpunt van de gelijknamige Nederlandse speelfilm: een mozaïekvertelling waarin volop met de liefde wordt geworsteld. Door Frank Lammers als dirigent van een Limburgs amateurorkest, door zijn dochter, door twee ras-Rotterdamse vriendinnen en door de afgewezen tukker Gerco (Waldemar Torenstra). Zelfs Fedja van Huêt blijkt emotioneel de weg kwijt in zijn op Robert ten Brink geïnspireerde rol. Plezierige feelgoodfilm zonder pretenties.

Die hard

20.00 uur, Veronica

Een knallende kersttraditie: zo zouden we John McTiernans Die hard (1988) kunnen betitelen, een actiefilm die tijdens het uitbuiken voor wat opwinding zorgt. In een poging om zijn vrouw van een scheiding af te houden, zoekt de New Yorkse agent John McClane (Bruce Willis) haar in deze film op tijdens een kerstparty in Los Angeles. Maar nadat Duitse terroristen onder leiding van Alan Rickman de feestgangers in gijzeling nemen, begint McClane in z'n eentje een explosief tegenoffensief. Yippee-ki-yay!

Magische kaleidoscoop

21.45 uur, NPO 2

Zangeres Wende Snijders heeft, na de tv-registratie van haar Kaleidoscoop, een speciale uitzending gemaakt.

In Wende’s kerstkaleidoscoop brengt de artieste de magie van deze feestdagen op een bijzondere manier tot leven. Daarin zijn er ontmoetingen met onder anderen artiesten als S10 (de Nederlandse inzending voor het Eurovisie Songfestival van volgend jaar), De Nederlandse Opera, Gallowstreet, Dimitri Verhulst en Di-rect.

De beentjes van Sint-Hildegard

21.49 uur, NPO 1

Mannen weten niet wat goed voor ze is, vrouwen zijn er om hen dat te vertellen. Gedda (Johanna ter Steege) is in die traditie opgevoed en onderwerpt haar echtgenoot Jan (Herman Finkers) al jaren aan haar liefdevolle zorgen in de Twentse tragikomedie De beentjes van Sint-Hildegard(2020). Totdat de dood van haar eigen vader hun relatie op scherp zet. Pa wilde gecremeerd worden, ma wil een graf, haar dochter schaart zich aan haar zijde, maar Jan komt in opstand: „A’j nem inkoelt, greaw ik ’m d’r persoonlijk wier oet.”

Zondag 26 december

Paddington

06.20 uur, RTL4

Kerstavond 1956. Op zoek naar een kerstcadeautje voor zijn vrouw stuit schrijver Michael Bond in een winkel op een eenzame teddybeer. Hij koopt de knuffel en schrijft er een verhaal over, mede geïnspireerd door kinderen die in de oorlog, voorzien van een koffertje en een naamkaartje, een veilig thuis zochten. Zo zag beertje Paddington het licht die vanaf Peru naar Londen reist met een paar potten van zijn favoriete marmelade. Ook zijn verfilmde levensverhaal is in Paddington (2014) om te smullen.

The holiday

20.30 uur, Net 5

Wanneer de Amerikaanse Amanda (Cameron Diaz) en de Britse Iris (Kate Winslet) kort voor de feestdagen hun wrakke liefdesbootjes schipbreuk zien lijden, besluiten ze in een opwelling van huis te ruilen. Amanda zal de kerstdagen doorbrengen in de eeuwenoude cottage van Iris, ergens op het Engelse platteland. Iris neemt in The holiday (2006) tijdelijk haar intrek in Amanda’s woning, een luxueuze villa met zwembad in het zonnige Los Angeles. Voor beiden geldt: nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Kipcorns op het menu

21.17 uur, NPO 3

In een speciale aflevering van het satirische Draadstaal heeft typetje Ria (Dennis van de Ven) als verrassing voor Fred (Jeroen van Koningsbrugge) een romantisch verblijf in een hotel geboekt. Met andere bekende Draadstaal-gasten wordt het een wonderlijk weekeinde. Kipcorns staan in ieder geval op het kerstmenu. Of het huwelijk van Fred en Ria bestand is tegen alle feestdagengevoelens en of het hotel de invasie van de bonte stoet overleeft, is maar de vraag.