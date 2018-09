Patser best bezochte film in Vlaanderen

Patser draait sinds vorige week woensdag al in Vlaanderen en Brussel en is daar een groot succes. Vlaamse media melden dat de film in de eerste vijf dagen tijd al door 82.000 bioscoopbezoekers is gezien. Patser staat daarmee op nummer 1 van de best bezochte films in België. Black, de vorige film van El Arbi en Fallah, haalde 54.000 bezoekers in de eerste vijf dagen. In België wordt de bioscoopcapaciteit voor Patser deze week uitgebreid naar veertig bioscopen. Eind februari volgt de release in Frankrijk en Wallonië.

De thriller vertelt het verhaal van vier jongeren uit Antwerpen die een cokedeal saboteren en de drugs zelf verpatsen. Daardoor ontstaat er een bendeoorlog die in Amsterdam, Antwerpen en Marokko wordt uitgevochten. De brute Hassan Kamikaze (Ali B) kent geen grenzen om deze oorlog te winnen, maar ook de maffioso Julmar (Werner Kolf) en zijn handlangers (Adje en Hef) zijn niet van plan de strijd te verliezen. De vier vrienden worden gespeeld door Matteo Simoni, Nora Gharib, Saïd Boumazoughe en Junes Lazaar. Een bijrol is er voor Eric Corton en Matthijs van Nieuwkerk is te zien als zichzelf.

Voorlopig is Patser de laatste Vlaams-Nederlandse film van Adil en Bilal. Ze zijn op dit moment in verregaande gesprekken met Hollywood-producent Jerry Bruckheimer om de film Bad Boys 3 te regisseren, met in de hoofdrollen Will Smith en Martin Lawrence.