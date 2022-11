Premium Het beste van De Telegraaf

Theater-elite eert Annemarie Oster op tachtigste verjaardag

Door Jan Uriot Kopieer naar clipboard

Annemarie Oster tussen haar, zelf opgetrommelde, vrienden. Met hen vierde ze haar 80e verjaardag in hartje Amsterdam. Ⓒ Emilie Houben

Het is haar bepaald niet aan te zien en ze had er niet de nadruk op hoeven leggen, maar dat deed Annemarie Oster dus wel toen zij in hartje Amsterdam haar tachtigste verjaardag vierde. Nogal wat grote namen werden door haar gesommeerd langs te komen, wat ze overigens graag deden. Maar viel dit grapje van Richard Groenendijk wel goed bij Jeroen Krabbé?