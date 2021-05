Herman Stok: ’Ik begin het verval nu te merken’

Herman Stok hoopt deze zomer 94 jaar te worden. Toch begint zijn gezondheid hem steeds meer op te spelen. Ⓒ ANP/HH

Herman Stok gaat spannende weken tegemoet. De presentator van het legendarische tv-programma Top of Flop heeft te horen gekregen dat er kwaadaardige plekjes op zijn ingewanden zijn aangetroffen. „Ik weet niet of er nog iets aan te doen is. Ik hoor binnenkort of behandeling nog mogelijk is. Ik ben op alles voorbereid...”