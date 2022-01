We zijn weer thuis-actrice Truus Dekker (99) overleden

De actrice vertolkte in de jaren negentig vijftig afleveringen lang de rol van Nel van der Hoed-Smulders in de serie We zijn weer thuis. In de jaren tachtig speelde ze de rol van Loes de Wilde in Op zoek naar Jolanda, een andere serie van Schippers. Ook was zij lange tijd te zien als de moeder van Jaap Kooiman in de KRO-hit Toen was geluk heel gewoon.

Dekker studeerde in 1946 af aan de toneelschool. Ze begon haar acteercarrière in de jaren vijftig en zestig bij de Nederlandse Comedie en deed regelmatig werk voor radio- en televisieprogramma's.

De actrice speelde ook kleine rollen in bioscoophits als Turks Fruit, Soldaat van Oranje en Spetters. Na haar pensioen vertolkte Dekker nog wel eens bijrollen in hitseries als Dokter Deen, Flikken Maastricht en De Co-assistent. Haar laatste tv-rol was in 2013, in de serie Dokter Tinus.