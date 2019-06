Douwe Bob: ’Mijn moeder doet nog steeds mijn was’

Bij een foto van een wasmachine schrijft Douwe Bob: „Ha! Ik moet jullie wat bekennen. Dit is de 3e keer in m’n leven dat ik een wasje draai. Wel gezellig. Ga ik vaker doen. Mijn moeder doet nog steeds mijn was. Ik ben de schaamte voorbij.”

De zanger is op dit moment op Terschelling waar hij optreedt op Oerol.

Ⓒ Instagram