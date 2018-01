BARBIE: ’Alles komt goed!’

Langzaamaan kruipt Barbie weer uit het diepe dal. Exclusief aan Weekblad Privé doet ze nu één keer haar verhaal. ,,Ze dachten echt dat ik al dood was.’’ Ⓒ Rene Oudshoorn

Het was een grote schok in Nederland toen bekend werd dat realityster BARBIE, in een ultieme wanhoopspoging, haar best had gedaan zichzelf van het leven te beroven. Nu is zij blij dat zij, in de donkerste uren van haar leven, ternauwernood kon worden gered. Dat vertelt zijzelf in haar eerste en enige interview…