’De hele showbizz in acht minuten’

„We zijn eind juli begonnen zonder al te veel op de trommel te slaan”, zegt Evert. „Maar je ziet dat door het enorme bereik van Telegraaf.nl de lezer ook zó een podcast weet te vinden. Vele tienduizenden mensen stemmen er inmiddels dagelijks op af en vinden het leuk te horen hoe we op onze eigen manier het nieuws en de sterren becommentariëren.”

„Zonder het af te spreken hadden we vanaf het begin een positieve toon te pakken”, zegt Jordi. „En dat is, zo horen we terug, wat mensen zo leuk vinden. Je bent in acht minuten helemaal bijgepraat over het nieuws van de dag. Gezellig.”

Zachte G

„Het is toevallig gezelligheid met een zachte g geworden”, aldus Evert. Zowel hij, als Jordi zijn afkomstig uit het Brabantse Helmond en leerden elkaar op de Telegraaf-redactie kennen. Santegoeds is in december twintig jaar hoofdredacteur van ’s lands grootste entertainmentblad. Jordi kwam in 2017 de redactie versterken en is sindsdien vooral bekend als video-reporter langs de rode loper en van prikkelende interviews met de sterren in de studio.

Evert: „Van een podcast had in 2002 nog niemand gehoord, maar het is als medium en uitlaatklep inmiddels niet meer weg te denken. Als betrekkelijk nieuw internetverschijnsel echt een blijvertje, die van ons ook! De podcast doet me zelf een beetje denken aan de rubriek die ik heel lang bij Edwin Evers in zijn ochtendshow had.”

Jordi: „Er mag gelachen worden!”