Men in Black-acteur overleden

Leskin begon zijn carrière in het theater van Sint Petersburg. Na dertig jaar op de planken vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij in 1985 zijn eerste filmrol kreeg in The falcon and the snowman. Daarna volgden rollen in films als The Package (1989), A couch in New York (1996) en Everything is illuminated (2005). De laatste film waarin hij te zien was, was Cold Souls uit 2009.

Het bekendst werd Leskin door de rol van kok in Men in Black. In de film uit 1997 speelde hij naast Will Smith en Tommy Lee Jones.