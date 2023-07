Premium Het beste van De Telegraaf

Wim Pijbes trekt Gemeente Rotterdam aan zijn jasje Picassobeeld past niet op nieuw ontwerp trottoir Westersingel

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

De beroemde Picasso-sculptuur Sylvette in Rotterdam past niet in het nieuwe ontwerp voor het trottoir langs de Westersingel bij Museum Boijmans van Beuningen. De nieuw gelegde stenen rand sluit niet aan bij het beeld. Wim Pijbes maakt zich als als oud-Rijksmuseum-directeur, kunstliefhebber en bezorgde inwoner van de Maasstad boos over de liefdeloosheid waarmee de gemeente Rotterdam omgaat met zijn kunstcollectie. „Pas op uw zaak.”